2.74 miliona Switchów - sprzedaż przerosła oczekiwania Nintendo

Nintendo opublikowało dziś w nocy swoje wyniki finansowe za zakończony 31 marca 2016 rok fiskalny. Tym co najbardziej wszystkich interesowało było sprzedaż ich najnowszej konsoli, Nintendo Switch. Sprzęt ten zadebiutował 3 marca, tak więc wszystkie liczby dotyczące tego urządzenia i gier na nie dotyczą okresu od 3 marca do 31 marca. Najważniejsze informacje z ich konferencji dla akcjonariuszy znajdziecie poniżej.- 2,74 miliona sprzedanych konsol Nintendo Switch- 2,76 miliona egzemplarzy gryna Switcha- planowana sprzedaż Switcha w okresie 1.04.2017 do 31.03.2018 to 10 milionów egzemplarzy- planowana sprzedaż gier na Switcha w w/w okresie to 35 milionów egzemplarzy- 760 000 sprzedanych konsol Wii U- 1,08 miliona graczy kupiłona Wii U- planowana sprzedaż gier na Wii U w okresie 1.04.2017 do 31.03.2018 to 3 miliony egzemplarzy- 7,27 miliona sprzedanych 3DSów, z czego 820 000 między 1.01.2017 a 31.03.2017- planowana sprzedaż w tym roku fiskalnym to 6 milionów konsol- do tej pory sprzedano 66 milionów 3DSów- 750 000 sztuksprzedanych pomiędzy 1 stycznia 2017 a 31 marca 2017, łączna sprzedaż od dnia premiery to 15,4 egzemplarzy- 1,36 miliona sprzedanych gier- 2,34 miliona sprzedanych- 9,1 milion sprzedanych figurek amiibo- 9,3 miliona sprzedanych kart amiibo- 16 czerwca 2017- 21 lipca 2017- jesień 2017- końcówka 2017- 2017- 2018-19 maja 2017- 23 czerwca 2017- 28 lipca 2017- 28 lipca 2017- jesień 2017- zima 2017- 2017