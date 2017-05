24 maja rusza festiwal filmowy Żydowskie Motywy

Festiwal "Żydowskie Motywy" od 2004 roku przybliża polskim widzom fascynującą żydowską kulturę, pielęgnuje pamięć o wspólnej przeszłości Polaków i Żydów oraz promuje idee tolerancji i kulturowej otwartości poprzez uniwersalny język sztuki filmowej.Publiczność festiwalu będzie miała szansę obejrzeć kilkanaście dokumentalnych produkcji poświęconych historii i tradycji narodu żydowskiego, w tym(reż. Oana Giurgiu , Rumunia 2015), opowieść o migracji 400 tysięcy rumuńskich Żydów do Ziemi Świętej oraz o ich niezwykłym wpływie na izraelską kulturę. Zrealizowany w stylu dadaistycznego kolażu film stanowi hołd złożony pionierom tego ruchu – Tristanowi Tzara i Marcelowi Janco, dwóm żydowskim artystom pochodzenia rumuńskiego.Wśród festiwalowych propozycji nie zabraknie też filmów opisujących skomplikowaną i pełną paradoksów rzeczywistość współczesnego Izraela. W zaskakującej(reż. Chen Shelach , Izrael 2016) reżyser przedstawia historię produkcji i konsumpcji wieprzowiny w Izraelu, która – jako religijne tabu – od lat wywołuje gorące spory pomiędzy ortodoksyjnymi Żydami a zwolennikami świeckiego syjonizmu.Spośród prezentowanych filmów fabularnych na szczególną uwagę zasługuje nagrodzony m. in. na MFF w Wenecji kanadyjski dramat psychologiczny(reż. Atom Egoyan , Kanada/Niemcy 2015). Bohater tego trzymającego w napięciu obrazu o pułapkach pamięci i pragnieniu zemsty – chory na demencję Zev Guttman – próbuje odnaleźć oprawcę z Auschwitz, przed laty odpowiedzialnego za śmierć jego rodziny.Polską kinematografię w festiwalowym konkursie reprezentować będzie m. in. dokument(reż. M. Jaskulski L. Loewinger , Polska/USA 2016). Film w przejmujący sposób przypomina tragedię pogromu kieleckiego z 1946 roku, w którym z rąk Polaków zginęło ponad czterdziestu Żydów. Rekonstrukcja tych dramatycznych wydarzeń staje się punktem wyjścia do przedstawienia trwających od ponad trzech dekad starań Bogdana Białka – psychologa i społecznika – o oparte na wzajemnym zrozumieniu i wyzbyciu się stereotypów zbliżenie między kielczanami a Żydami.W poruszającej fabule(reż. Michał Szczerbic , Polska 2015), ocalona z Holokaustu młoda Żydówka Hania powraca na polską prowincję lat 60., by odnaleźć ludzi, którzy pomogli jej przetrwać okrucieństwa wojny. Powrót dziewczyny do ojczyzny niespodziewanie stanie się szansą na oczyszczenie dla wszystkich uczestników tamtych wydarzeń.Więcej informacji: www.jewishmotifs.org.pl