25 osób oskarża o molestowanie twórcę "The Royals"

Kariera Marka Schwahna wydaje się być już skończona w Hollywood. Wczoraj do sieci trafiło oświadczenie 25 aktorek i innych kobiet pracujących przy stworzonym przez niego serialuW oświadczeniu oskarżają Schwahna o to, że dopuszczał się licznych niewłaściwych zachowań w stosunku do wielu kobiet pracujących przy. Oświadczenie podpisała jedna z głównych aktorek Merritt Patterson . Oddzielny post o tym, że była ofiarą molestowania ze strony scenarzysty, opublikowała inna z gwiazd serialu Alexandra Park Nieco inaczej wygląda oświadczenie Elizabeth Hurley . Ta stwierdziła, że cała sprawa jest dla niej szokiem i że sama nigdy nie była świadkiem niewłaściwego zachowania ze strony Schwahna Zdjęcia do nowego sezonuzakończyły się we wrześniu. Czy będzie ciąg dalszy, tego na razie nie wiadomo.Przypomnijmy, że w ubiegły weekend Schwahn został oskarżony o molestowanie przez Audrey Wauchope , która pracowała z nim nad scenariuszem jednego z odcinków