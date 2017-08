3. sezon "Daredevila" na podstawie "Born Again"?

3 2 1



i Davida Mazzucchelliego zostało wydane przez Marvela w 1986 roku. Cykl składał się z 7 numerów i opowiadał o upadku Daredevila. Wszystko zaczyna się od Karen Page, byłej przyjaciółki Matta Murdocka. Przed laty wyjechała do Hollywood z marzeniami o karierze aktorskiej. Zamiast tego została gwiazdeczką porno i heroinistką. Kiedy zabraknie jej pieniędzy na kolejną dawkę, sprzeda najcenniejszą rzecz, jaką posiada: informację, że Matt jest Daredevilem.

Kiedy informacja dociera do Kingpina, ten postanowi wykorzystać ją, by kompletnie zniszczyć Murdocka. Doprowadza on do tego, że bohater traci pracę, pieniądze, całego jego życie się rozpada. Matt nie wie co się dzieje. Zaczyna popadać w szaleństwo i paranoję, co tylko przyspiesza ostateczny triumf Kingpina. Jednak w chwili, kiedy Matt jest o krok od unicestwienia, zostaje uratowany przez zakonnicę, która okazuje się jego matką. Teraz Daredevil musi dojść do siebie i odpłacić pięknym za nadobne Kingpinowi.







Nie wiadomo na razie, jak wierną adaptacją komiksu będzie serial i czy w ogóle będzie jego adaptacją. Chcielibyście?



Czekacie na kolejny sezon solowych przygód Daredevila? Wiedzcie zatem, że jego fabuła będzie najpewniej oparta na serii komiksowej. Wcielający się w bohatera Charlie Cox wspomniał o niej w wywiadzie, dodając: "każdy kto kocha Daredevila, kocha ten komiks".