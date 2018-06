37. Festiwal Młodzi i Film: start!

– mówi Dyrektor Programowy Festiwalu Janusz Kijowski. Tegoroczna edycja to 11 filmów w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych oraz 52 tytuły w Konkursie Krótkometrażowych Debiutów Filmowych.– dodaje Liwia Mądzik Wicedyrektor Programowa Festiwalu. Marek Koterski będzie gościem specjalnym tegorocznego festiwalu i 23 czerwca spotka się z koszalińską publicznością. Wraca na Festiwal Młodzi i Film po ponad trzydziestu latach – w 1985 roku debiutował w Koszalinie filmem. "Dla mnie to też wspaniałe, że będę gościem Festiwalu na którym wszystko, co dobre się zaczęło. Jestem tym radośnie zaszczycony" – mówi Marek Koterski.Gośćmi festiwalu będą również: Magdalena Berus Zofia Wichłacz oraz Michał Żurawski . Ponadto w Festiwalu udział wezmą reżyserzy oraz ekipy filmów konkursowych. Łącznie do Koszalina przyjedzie blisko pół tysiąca gości.Filmy ocenią jurorzy pod przewodnictwem Xawerego Żuławskiego oraz Anny Jadowskiej . Wśród tegorocznych składów jurorskich znalazło się wielu laureatów poprzednich edycji Festiwalu: operatorka Weronika Bilska , reżyser Bartosz M. Kowalski oraz reżyserki Aleksandra Terpińska Marta Prus . Najlepsze filmy 37. Festiwalu Młodzi i Film wybiorą również Wojciech Pszoniak , Grażyna Plebanek, Natalia Fiedorczuk-Cieślak oraz Wojciech Leszczyński . Poza nagrodami regulaminowymi filmowcy mają szanse również na Nagrodę Publiczności, Nagrodę Jury Młodzieżowego, Nagrody Dziennikarzy oraz Nagrody Specjalne dla filmów krótkometrażowych: Canal+, Marki dr Ireny Eris oraz Legalnej Kultury.Program tegorocznej edycji dostępny jest na stronie www.mlodziifilm.pl . Również tam oraz kanale Festiwalu na Youtubie będzie możliwość oglądania relacji live ze spotkań "Szczerość za szczerość" oraz Gali zamknięcia. 37. Festiwal Młodzi i Film potrwa do 23 czerwca.