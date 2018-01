4 miliardy dolarów Disneya z zagranicznych kin

Rok 2017 dobiegł końca. Według szacunków comScore mamy kolejny rekord. Zagraniczne wpływy w porównaniu do 2016 roku wzrosły o 6% i wyniosły 28,8 mld dolarów. Po dodaniu do tego wyniku z rynku amerykańskiego otrzymamy kwotę 39,9 mld dolarów. Oznacza to pobicie ubiegłorocznego rekordu o 3%.Numerem jeden na koniec roku pozostały. Obraz zarobił około. Dzięki temu jego zagraniczne wpływy wynoszą 523,3 mln dolarów. Jest ósmą premierą 2017 roku, której udało się przekroczyć pół miliarda poza granicami USA. Globalnie jest czwartym tytułem, który przekroczył miliard dolarów. Obecnie ma na koncie 1,04 mld, dzięki czemu widowisko awansowało na trzecie miejsce wśród największych kasowych przebojów roku.Ostatni weekend 2017 roku był szczególnie udany dlaw Europie. Łącznie wpływy wzrosły o 2% w porównaniu z weekendem przedświątecznym. Największe skoki widowisko zanotowało w Finlandii (+114%), Polsce (+68%), Francji (+37%), Szwecji (+36%) i na Węgrzech (+31%). We Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkie Brytanii, Japonii i na Węgrzech produkcja Disneya pozostała weekendowym numerem jeden. We Francji, Niemczech i paru mniejszych krajach jest już najbardziej kasowym filmem 2017 roku.Ogólniema na razie wyniki o 35% gorsze odi o 36% lepsze od. A już 5 stycznia widowisko wejdzie do kin w Chinach.Na drugim miejscu w naszym zestawieniu znalazło się. Weekendowe wpływy szacujemy na około. Również w tym przypadku wynik został wypracowany w dużej mierze przez kraje, w których widowisko miało już swoją premierę. Łączne wpływ spadły w nich zaledwie o 2% i w 28 krajachpozostało numerem jeden. W kolejnych 22 debiutowało na pozycji lidera.Wśród debiutów najbardziej imponująco wygląda ten w Australii. W ciągu sześciu dni film zarobił tam 12,1 mln dolarów. W RPA pobity został rekord otwarcia studia Sony wynikiem 1,2 mln dolarów (łącznie z pokazami przedpremierowymi). Dobry start film zanotował również w Indiach (2,9 mln) i na Tajwanie (2,7 mln).Pozostałe miejsca w pierwszej piątce zajmują produkcje z Chin. Najlepiej poradziła sobie trzecia część popularnego cyklu komedii romantycznych. W weekend zarobiła, a od premiery 45,2 mln dolarów.Na czwartym miejscu znalazła się komedia. W ciągu trzech dni zarobiłaMimo ostrej lokalnej konkurencji wciąż doskonale radzi sobie. Patriotyczna produkcja, która pierwotnie miała trafić do kin z okazji święta proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej, zarobiła kolejne. Łącznie na jej koncie jest już 182,3 mln dolarów.Szóste miejsce również należy w naszym zestawieniu do chińskiej produkcji. To baśniowa opowieść(Hanson and the Beast). Film zarobił, a łącznie na koncie ma 26 milionów.A na siódmym miejscu jeszcze jednak chińska produkcja –. Jest to ekranizacja japońskiej powieści Keigo Higashino "Miracles of the Namiya General Store". W ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania obraz zarobiłOstatni weekend 2017 roku okazał się udany dla animacji. Jej wpływy w wielu krajach (m.in. we Francji i Niemczech) podwoiły się w porównaniu do wyniku sprzed tygodnia. Dlatego też weekendowy rezultat toCała masa chińskich premier sprawiła, żew tym tygodniu musi zadowolić się dopiero dziewiątą pozycją, choć wyniki ma wciąż stabilne dzięki premierom w kolejnych krajach. We Włoszech w ciągu czterech dni animacja zarobiła 3,4 mln dolarów, a w Australii w sześć dni – 2,7 mln dolarów. Weekendowe wpływy szacujemy na. Zagraniczne zarobki produkcji Pixara wynoszą obecnie 359 milionów dolarów, a globalne – prawie 538 milionów.Pierwszą dziesiątkę kompletuje. Przez cały tydzień film wchodził do kolejnych krajów. W siedem dni we Włoszech zarobił 2,3 mln dolarów. W sześć dni w Wielkiej Brytanii zgarnął 6,1 mln dolarów, a w Australii – 5,6 mln dolarów. Weekendowe wpływy szacujemy na. Portal comScore podaje wynik znacznie wyższy – 28,5 mln, ale z wielu krajów obejmuje on wpływy z całego tygodnia.Ponad 10 milionów dolarów osiągnęły w tym tygodniu jeszcze dwa tytuły. Na miejscu jedenastym znalazła się szósta w naszym zestawieniu chińska produkcja (powstała w koprodukcji z Japończykami) –. Podczas drugiego weekendu w kinach ekranizacja powieści Baku Yumemakury zarobiłaZ kolei okołozgarnęła w weekend produkcja Universal Pictures. Film miał swoją premierę w kilku kolejnych krajach, ale w większości z nich radził sobie fatalnie. We Francji zajął dopiero 12. miejsce.