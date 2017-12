5 miliardów dolarów Universal Pictures

W tym tygodniu globalne wpływy Universal Pictures przekroczyły 5 miliardów dolarów. W 105-letniej historii studia jest to dopiero drugi taki wyczyn.Na chwilę obecną wynik Universalu to 5,003 mld dolarów. Z tego 3,398 pochodzi z zagranicznych kin, a 1,605 z rynku amerykańskiego.Prawie połowę wyniku wytwórni osiągnęły zaledwie dwa tytuły. Pierwszym z nich są, którzy zgarnęli na całym świecie 1,235 mld dolarów. Jest to obecnie drugi najbardziej kasowy film tego roku i jedyny, który poza granicami USA zarobił miliard. Aż 542 mln pochodzi z pierwszego tygodnia wyświetlania, co jest rekordem otwarcia wszech czasów.Drugim filmem studia jest, który na całym świecie zarobił 1,03 mld dolarów. Dzięki temu cykl o Minionkach jest najbardziej kasową animowaną serią świata - ma 5,7 mld dolarów.Trzecim największym hitem Universal Pictures w box offisie okazała się. Jej globalne wpływy wyniosły 409, mln dolarów.