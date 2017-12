7. sezon "Gry o tron" na Blu-ray i DVD

to epicka produkcja, która zachwyciła świat! Zrealizowana na podstawie bestsellerowego cyklu powieściowego Georgea R.R. Martina zdobyła uznanie milionów fanów na całym świecie. Siódmy sezon serialu będącego najpopularniejszą produkcją w historii HBO zadebiutuje na Blu-ray i DVD już 11 grudnia.Serialpowraca w kolejnym, siódmym sezonie. W krainie Westeros królowie i królowe, rycerze i renegaci, kłamcy, a także ci o szlachetnym sercu toczą nieustającą walkę o władzę nad siedmioma królestwami. Tam, gdzie lato trwa dziesięciolecia, a zima przez całe ludzkie życie, trudności piętrzą się każdego dnia. Bohaterowie są gotowi na bezwzględną rozgrywkę. Nikt nie jest bezpieczny, szczególnie gdy na horyzoncie pojawia się nowe i przerażające zagrożenie.to zrealizowana z niezwykłym rozmachem ekranizacja bestsellerowej sagi Georgea R.R. Martina "Pieśni Lodu i Ognia", wyprodukowana we współpracy z nominowanymi do nagrody Emmy scenarzystami Davidem Benioffem ) i D.B. Weissem W rolach głównych występują: nominowana do nagrody Emmy Lena Headey , zdobywca nagrody Emmy oraz Złotego Globu Peter Dinklage , nominowana do nagrody Emmy Emilia Clarke Gwendoline Christie i inni.Materiały dodatkowe w wydaniach Blu-ray i DVD:Przewodnik po odcinkach Historia i folklorOd wyobraźni do rzeczywistości: Z wizytą w dziale artystycznymOgień i stal: Tworzenie inwazji na WesterosKomentarze audioW prezencie dodatkowa płyta bonusowa (43 min. z polskimi napisami) z animowaną historią Siedmiu Królestw.