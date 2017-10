8. American Film Festival stawia na dokument

Film dokumentalny od zawsze zajmuje szczególne miejsce w programie. W tym roku w konkursie American Docs i sekcji Special Docs pojawi się kilkanaście tytułów, których zwyczajnie nie można przegapić.Swoją premierę we Wrocławiu będzie miała Dana Sicklesa (reżyserów odpowiedzialnych wcześniej za popularne) – nagrodzona na Sundance w kategorii najlepszy film dokumentalny historia niekonwencjonalnej miłości dwójki ekscentryków (cierpiących na syndrom Aspergera i autyzm) którzy, gdyby nie istnieli naprawdę, mogliby zrodzić się w wyobraźni kogoś takiego jak Wes Anderson W znacznie mroczniejsze tereny zaprowadzi widzów niepokojącaErin Lee Carr. To historia głośnego w USA zabójstwa Deedee Blanchard dokonanego przez jej córkę Gypsey Rose. Film zgłębia zatrważające wydarzenia prowadzące do tej zbrodni.Tajemnicza śmierć innego Amerykanina – Davida Crowleya – weterana wojny w Iraku, niedoszłego filmowca i aktywisty jest punktem wyjścia dla Erika Nelsona . Występujący tym razem w roli reżysera producent pamiętnego Wernera Herzoga , stawia w swoim filmie pytanie o granicę między tym co realne, a tym, w co chcą wierzyć autorzy licznych teorii spiskowych.zapoznamy się z osobą Jane Jacobs – urbanistki, która w latach 60-tych heroicznie walczyła o ocalenie historycznych zakątków Nowego Jorku.Ciekawie zapowiada się takżew reżyserii Antonina D'Ambrosia (jego dokumentoglądaliśmy na AFF w 2013 roku). W filmie zobaczymy pierwowzór postaci nowojorskiego policjanta, w którego w pamiętnym Sidneya Lumeta wcielił się Al Pacino Matta Tyrnauera orazto dwie propozycje AFF odkrywające pasjonujące karty z historii USA. W pierwszym z wymienionych tu filmów zobaczymy pracowników kontroli lotów kosmicznych, którzy odpowiadali za słynną misję Apollo.W Święto Dziękczynienia 1999 roku pięcioletni uchodźca z Kuby – Elian Gonzalez został odnaleziony, gdy samotnie unosił się na wodach wybrzeży Florydy. Matka chłopca i pozostali towarzysze wyprawy zaginęli. Odtąd zaczęła się batalia o opiekę nad dzieckiem, którą toczyli ze sobą wciąż przebywający na Kubie ojciec chłopca i jego krewni z Miami. Dwadzieścia lat później w poruszającymdo bohatera tej niesamowitej historii powracają Tim Golden i Rossa McDonnell, a efekt ich pracy także będzie można zobaczyć na tegorocznym AFF.Innym uhonorowanym w Sundance filmem jestw reżyserii Catherine Bainbridge Alfonso Maiorana . To pasjonująca opowieść o przemożnym, a jednak powszechnie pomijanym wpływie rdzennych Amerykanów na współczesną muzykę popularną, w której zobaczymy m.in. Martina Scorsese Punktem obowiązkowym tegorocznego AFF będzie bez wątpienia Raoula Pecka – eksplorujący historię oraz współczesne oblicze rasizmu w USA, wielokrotnie nagradzany i nominowany do Oskara dokument, którego narratorem jest Samuel L. Jackson