8. Festiwal Kamera Akcja zakończony

Festiwal Kamera Akcja na stałe wpisał się już w filmowy krajobraz Łodzi. Wydarzenie z roku na rok się rozbudowuje, zyskując na znaczeniu i zainteresowaniu miłośników filmu z całego kraju. Więcej! Impreza w swojej randze sięgnęła już skali europejskiej. Stanowi jedyny festiwal, który jest jednocześnie tak rozbudowany pod względem różnorodności programu i nadal precyzyjnie skupiony na osobie krytyka.Jego unikalność tkwi i szeregu autorskich pomysłów, ucieleśnionych w: konkursach krytycznych, panelach dyskusyjnych, cyklach warsztatów i spotkań z twórcami filmowymi. Konsekwencja działań opartych na spójnej podstawie koncepcyjnej jest siłą tego festiwalu. Przejrzystość intencji pomysłodawców owocuje wydarzeniem, które zachęca uczestników nie tylko do obecności, ale przede wszystkim do czynnego udziału.Bez wątpienia przyciąga też wyjątkowość prezentowanych filmów. Kamera Akcja pozwala obejrzeć wiele tytułów spośród: niedostępnych w krajowej dystrybucji, wyświetlanych przedpremierowo lub na co dzień znajdujących się w archiwach szkół filmowych. Te ostatnie mają szczególną wartość dla uczestników przeglądów Filmoznawca-filmowiec. Mamy tam wyjątkową możliwość zobaczenia najwcześniejszych etiud zaproszonych, uznanych już w środowisku filmowym, gości.Festiwal organizowany w tym roku w Łodzi, po raz ósmy, ma realny wpływ na rozwój polskiej krytyki filmowej. Jak wspomniał podczas gali zamknięcia organizator, Przemysław Glajzner – "to nie jest typowy festiwal na którym ogląda się filmy. Na Kamerze Akcji są one punktem wyjścia do niekończących się dyskusji, warsztatów praktycznych czy analitycznych case study." Projekcje otwierają przestrzeń do dialogu. Korzystają z tego faktu zarówno widzowie i goście, a także wzrastające pokolenie młodych krytyków, chętnie rywalizujących ze sobą w nieskończonym wyścigu za nieuchwytną recenzją idealną.Festiwal Kamera Akcja to też jedyne miejsce, gdzie w kontekście krytyki filmowej mówi się o sprawach nieoczywistych. W tym roku chociażby o geopolityce, czy metodach promocji filmowej jeszcze na etapie preprodukcji produktu. Na niedzielnym panelu dyskusyjnym toczyła się nawet dyskusja o dystrybucji na linii Europa-Chiny. Prelegentami byli: Justyna Koronkiewicz, Jagoda Murczyńska, Marcin Adamczak, a spotkanie moderował Michał Pabiś-Orzeszyna. Analiza chińskiego rynku filmowego przyniosła więcej pytań niż odpowiedzi. Na jego kształt wpływają dynamiczne przemiany kulturowe i restrykcyjne prawo. Nic nie zmienia jednak faktu, że jest to niezwykle pożądana przestrzeń – ze względu na wysoką populację i największą na świecie ilość kin.Festiwal wspiera też filmowe działania lokalne. Nie brakuje realizacji celów edukacji filmowej. W tym roku nowe umiejętności nabywała młodzież szkolna, za sprawą warsztatów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Filmową wiedzę poszerzył, pierwszy w historii, Wielki Test o Łodzi Filmowej. Także rozbudowana część konkursowa pozwala młodym ludziom wkroczyć na praktyczne lub teoretyczne ścieżki związane z szeroko pojętą kinematografią.Tegoroczne nagrody w konkursach przyznano w następującej kolejności:: Aniela Janowska, która wygłaszała prelekcje przed seansami filmów: Mateusz Demski, autor recenzji filmupt: "Wirtualni chłopcy" oraz Dawid Dróżdż wyróżniony za recenzję filmupt: "Hipnotyczny zwierzogród"Laureaci Konkursu Etiud i Animacji:wyróżnienie:w reżyserii Arka Biedrzyckiego wyróżnienie:w reżyserii Emi Buchwald w reżyserii Romana Przylipiaka wyróżnienie:zrealizowana przez Julię Orlik zrealizowana przez Tomasza Bolka