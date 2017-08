ANKIETA: Wybieramy najzabawniejszych filmowych agentów

Król komediiczy Dany Boon , powraca z nowym filmem. Już 18 sierpnia na ekranach polskich kin– komedia, która podbiła francuskie box office. Z okazji premiery filmu zapraszamy Was do wzięcia udziału w ankiecie, w której wybieramy najzabawniejszych filmowych agentów.Bohateremjest dowódca elitarnej jednostki specjalnej RAID, który od czasu miłosnego zawodu staje się zatwardziałym wrogiem kobiet. Pech towarzyszy mu nie tylko w życiu prywatnym, ale również w pracy. Pewnego dnia otrzymuje zadanie, aby przygotować do egzaminów niezdarną policjantkę. Marzy ona o tym, aby zostać pierwszą kobietą w siłach specjalnych. Na jego nieszczęście nie może się jej szybko pozbyć, bo dziewczyna jest oczkiem w głowie swojego tatusia – Ministra Spraw Wewnętrznych. W rolach głównych król francuskich komedii - Dany Boon i niezwykle zabawna Alice Pol . Ten duet rozbawił w kinach ponad 4,5 miliona Francuzów!- zachwycał się portal Culture box, a Public dodał:– w kinach od 18 sierpnia