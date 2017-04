Adwokaci Polańskiego przyrównują sąd USA do nazistów

Getty Images © Adam Nurkiewicz

Kolejny rozdział pojedynku Romana Polańskiego z amerykańskim systemem sądowniczym. Tym razem sprawa się zaogniła, a w ruch poszły porównania do nazistów.Sędzia Scott Gordon z Sądu Najwyższego oddalił ostatnio prośbę Polańskiego o gwarancję "nietykalności" na amerykańskiej ziemi w trakcie zbliżających się przesłuchań w sprawie procesu z 1977 roku. Prośba dotyczyła zapewnienia, iż twórca nie zostanie aresztowany i osadzony w więzieniu, kiedy postawi stopę w amerykańskim sądzie., zdecydował sędzia.Prawnicy Polańskiego wystosowali 13-stronicowy dokument z kolejną prośbą do sędziów - o ponowne rozważenie swojego stanowiska. Z ich tekstu wyłania się krytyka amerykańskiego systemu prawnego, którego przedstawiciele zamierzali oszukać i uwięzić twórcę na cztery dekady. Nie obyło się bez porównań do nazistów., czytamy w podaniu.Adwokat reżysera planuje udowodnić, że utajnione zapisy zeznań prokuratora zawierają warunki pierwszej ugody, zawartej w 1977 roku pomiędzy prokuraturą a reżyserem. I że Polański nie ponosi winy za ich złamanie. Według słów Brauna Polański spędził 42 (z orzeczonych 90) dni w zakładzie karnym - tak jak stanowiła ugoda. Otrzymał jednak informację, że sędzia nie dotrzyma warunków porozumienia i planuje dla niego 50-letni pobyt w więzieniu. Stąd wzięła się decyzja o ucieczce.