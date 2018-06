Affleck do odstawki, Batman będzie znowu młody?

Spieszmy się czytać newsy o uniwersum DC, tak szybko się zmieniają i przeczą same sobie. Opublikowany właśnie przez The Hollywood Reporter artykuł poświęcony ostatniej zmianie kierownictwa oddziału DC Films zawiera szereg potwierdzeń, zaprzeczeń i ciekawostek na temat filmowych planów DC. Czego się z niego dowiedzieliśmy? Matt Reeves przedstawił studiu pierwszy akt swojego scenariusza filmu o Batmanie. Podobno opowie on o młodym Człowieku Nietoperzu. Choć studio nie chce komentować tego wątku, prawdopodobnie oznacza to, że Ben Affleck będzie musiał odwiesić pelerynę i zastąpi go jakiś młodszy aktor.- Opowiadający o Jokerze film Todda Phillipsa Joaquinem Phoenixem w roli głównej ma budżet rzędu 55 milionów dolarów. Zdjęcia do projektu mają ruszyć prawdopodobnie jesienią, a film ma zadebiutować pod nowym szyldem "DC Dark" bądź "DC Black". Wygląda na to, że studio chce odróżnić od siebie projekty bardziej klasycznie superbohaterskie od projektów ambitniejszych, mroczniejszych, z mniejszymi budżetami.- Produkcja Ezrą Millerem ma ruszyć na początku 2019 roku. Przygotowywany przez duet John Francis Daley Jonathan Goldstein film będzie podobno utrzymany w lżejszym tonie niż dotychczasowe produkcje DC. Mówi się o tym, że wzorem dla twórców jest- W bieżących planach studia pozostaje film Margot Robbie w roli Harley Quinn. Za kamerą stanie Cathy Yan . Porzucony przez Jossa Whedona film o Batgirl również jest w przygotowaniu. Pracuje nad nim scenarzystka Christina Hodson ). Walter Hamada , nowy szef DC Entertainment, zapowiedział, że nie zamierza wdrożyć systemu pracy z "pokojem scenarzystów", jaki wzorem seriali próbowało przeszczepić m.in. studio Paramount przy serii Hamada podobno "fundamentalnie" nie zgadza się z taką koncepcją. Jak twierdzi anonimowy rozmówca magazynu, Hamada ma jednak konkretny pomysł - i plan - na rozwój kinowego uniwersum DC.