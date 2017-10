Agenci Kingsman zawojowali Chiny

Po miesiącu widowiskowraca w naszym zestawieniu na pozycję lidera. A wszystko dzięki Chinom. Po serii lokalnych premier (w związku z narodowym świętem) ekranizacja komiksu jest pierwszą amerykańską produkcją, która przykuła uwagę widzów. Obraz zarobił tam na dzień dobry 39,7 mln dolarów. Jest to wynik o ponad 70% lepszy od otwarcia. Weekendowe wpływy wyniosłyDzięki Chinom zagraniczne zarobkiprzekroczyły w niedzielę ćwierć miliarda dolarów. Globalnie na koncie produkcji jest już 344,9 mln.Na drugą pozycję wspięło się katastroficzne widowisko. Obraz poza granicami USA radzi sobie zdecydowanie lepiej niż u siebie. Pokazywany jest w 50 krajach, z czego w 36 zajął pierwsze miejsce. Weekendowe wpływy wyniosłyNajlepszym rynkiem była Korea Południowa, gdzie w ciągu pięciu dnizarobił 5,4 mln dolarów. To jednak nie wystarczyło do zajęcia pierwszego miejsca, gdzie wciąż dominują lokalne produkcje. Dobrze sprzedał się też w Rosji (4,9 mln dolarów) i Meksyku (3,8 mln dolarów). W piątek wejdzie do kin w Chinach, gdzie jego konkurentem będzieLider trzech poprzednich weekendów –("Never Say Die") – tym razem musiał zadowolić się najniższym stopniem podium. W sześciu krajach film zarobił kolejne. Oczywiście prawie cała kwota pochodzi z Chin (14,4 mln dolarów). Łączne wpływy w tym kraju wynoszą już 307,8 mln dolarów.Na czwartą pozycję spadł. W ostatni weekend zarobiłnotując małe lub średnie spadki na większości rynków. W ciągu najbliższych paru dni globalne wpływy przekroczą 200 milionów dolarów (obecnie 194,1 mln).Pierwszą piątkę zamyka, którego wpływy wzrosły w porównaniu z ubiegłym tygodniem i wyniosły. Było to możliwe dzięki rekordowej premierze we Włoszech (6,1 mln dolarów, łącznie 7,7 mln). Jest to najlepsze otwarcie horroru w tym kraju i najlepszy start filmu Warner Bros. w tym roku we Włoszech.