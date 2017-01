Agent 47 szykuje biografię legendarnego bokserskiego trenera

Aktor Rupert Friend ) po raz drugi spróbuje swoich sił za kamerą. Został reżyserem filmuObraz będzie biografią Constantine'a D'Amato. W latach 1933-85 był menadżerem i trenerem bokserskim. Jego podopiecznymi byli m.in.: Floyd Patterson (złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach), José Torres (srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Melbourne) oraz młody Mike Tyson. I to właśnie relacji D'Amato-Tyson zostanie poświęcony "Cornerman". To właśnie D'Amato zainteresował go boksem. A po śmierci matki Tysona adoptował go. Friend będzie nie tylko reżyserem filmu, lecz także jego scenarzystą. Całość powstanie dla GK Films i Fabrica de Cine.