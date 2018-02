Agnieszka Holland opowie o czeskim uzdrowicielu

Getty Images © Matthias Nareyek



) wraca do Czech, by nakręcić kolejną opowieść o legendarnej postaci żyjącej w czasach Czechosłowacji. Projekt nosi tytuł. Scenariusz przygotował Marek Epstein ).Bohaterem filmu będzie Jan Mikolášek (1887-1973). Był on słynnym uzdrowicielem. Jego nazwisko znano w całej Europie. Konsultował się z nim nawet angielski król Jerzy VI. Jego najsłynniejszym pacjentem był Antonín Zápotocký, premier Czechosłowacji w latach 1948-1953, a od 1953 roku do swojej śmierci w 1957 prezydent. Dzięki jego działaniom nie trzeba był Zápotocký'emu amputować kończyny. To zapewniło mu ochronę, która skończyła się wraz ze śmiercią prezydenta. Zorganizowany proces pozbawił go majątku i praw obywatelskich.Akcjarozgrywać się będzie właśnie w latach 50. W roli głównej wystąpi Ivan Trojan , który pracował z Holland przy okazji miniserialu. W obsadzie są również Vladimír Polívka Premiera filmu planowana jest na rok 2020.