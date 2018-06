Aktor z "Gotham" scenarzystą "Legionu samobójców 2"?

Wbrew medialnej ciszy wokół, film najwyraźniej wciąż pozostaje w planach studia Warner Bros, a za kamerą ma stanąć zatrudniony w zeszłym roku Gavin O'Connor . Projekt dostał właśnie nowego scenarzystę - i jest to ktoś, kto miał już wcześniej kontakt z uniwersum DC.Mowa o Toddzie Stashwicku , aktorze znanym z serialu. Wcielił się on tam w postać Richarda Sionisa/Maski. Stashwick pracował już też z O'Connorem - jako aktor - przy filmie, powiedział Stashwick Co ciekawe, Stashwick nie ma w swojej filmografii ani jednego scenariopisarskiego dokonania.Wciąż nie wiadomo, kiedy miałyby ruszyć prace nad filmem. Według ostatnich informacji Margot Robbie ma wcielić się w postać Harley Quinn w innym projekcie,. Nie wiadomo, czy oznacza to, że aktorka nie wystąpi w kontynuacji. Podobne zamieszanie panuje wokół postaci Jokera, który ma pojawić się zarówno w filmie z Jaredem Leto , jak i filmie z Joaquinem Phoenixem Czekacie na sequel