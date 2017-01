Aktor z "Gry o tron" dołącza do obsady "Shadowhunters"

Getty Images © Stuart C. Wilson

3 2 1



Fanispekulowali na ten temat od miesięcy. Wreszcie wiadomo, kto wcieli się w postać Sebastiana w serialu.Rolę dostał Will Tudor , który ma na koncie role w. Sebastian przybywa z zza granicy i dołącza do nowojorskiego instytutu, w którego szeregach gromadzą się łowcy demonów. Jest uroczym, błyskotliwym i gruntownie wykształconym młodzieńcem, a jego niezrównane umiejętności wojownika czynią go cennym dodatkiem do drużyny Nocnych Łowców. Tudor pojawi się w drugiej połowie drugiego sezonu.