Alan Arkin spotka Dumbo w filmie Tima Burtona

) dołączył do obsady aktorskiego, którego dla studia Disneya kręci Tim Burton Bohaterem filmu jest Holt Farrier ( Colin Farrell ). Kiedyś był gwiazdą cyrkową, jednak jego życie mocno się zmieniło, odkąd wrócił z wojny. Właściciel podupadającego cyrku, Max Medici ( Danny DeVito ), zatrudnia go jako opiekuna nowonarodzonego słonia. Zwierzę za sprawą swoich nieprzeciętnie dużych uszu staje się pośmiewiskiem. Wszystko zmienia się, kiedy dzieci Holta odkrywają, że za sprawą swoich uszu słoniątko potrafi latać. Charyzmatyczny impresario ( Michael Keaton ) i podniebna artystka ( Eva Green ) chcą przejąć zwierzę, by uczynić je gwiazdą nowego show...Na razie nie ujawniono, w jaką postać wcieli się Arkin Premiera filmu: 29 marca 2019.