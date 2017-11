Alexandra Shipp dołącza do nowego "Shafta"

Getty Images © Matt Winkelmeyer



) jest już o krok od podpisania kontraktu w sprawie występu w filmie. Przypadnie jej w udziale główna rola kobieca. Jest to wspólny projekt New Line i Netfliksa. Zdjęcia rozpoczną się w grudniu.Nowybędzie jednocześnie rebootem i sequelem. Samuel L. Jackson powróci jako John Shaft – postać, którą grał w filmie z 2000 roku. Z kolei znany z Jessie T. Usher zagra jego syna. Shaft junior jest agentem FBI specjalizującym się w walce z cyberprzestępczością. Z ojcem nie utrzymuje kontaktów. To się jednak zmieni, kiedy nowa sprawa wymusi na nim współpracę z rodzicem.W filmie powinien pojawić się też Richard Roundtree , czyli oryginalny Shaft. Autorką scenariusza jest Kenya Barris . Całość wyreżyseruje Tim Story