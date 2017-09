Amazon ekranizuje "Pierścień" Nivena i "Zamieć" Stephensona

Fani literatury science fiction z uwagą powinni śledzić poczynania Amazonu. Platforma właśnie ogłosiła realizację dwóch seriali, których tytuły każdy amator fantastyki z całą pewnością kojarzy. Są to:będzie ekranizacją klasycznego cyklu Larry'ego Nivena wydanego w Polsce pod tytułem "Pierścień". Jest to historia odkrycia i pierwszej eksploracji Świata Pierścienia - najbardziej zadziwiającego tworu w poznanym kosmosie. Pierścień to sztuczny świat, trzy miliony razy większy od Ziemi, gigantyczna konstrukcja opasująca słońce i z niego czerpiąca energię. Kto zbudował tę nieprawdopodobną konstrukcję i w jakim celu? Czy budowniczowie Pierścienia wciąż jeszcze na nim żyją?Projekt powstanie we współpracy z MGM. Jest to druga próba serialowej ekranizacji cyklu. Cztery lata temu stacja Syfy była zainteresowana 4-odcinkowym miniserialem.Z koleibędzie ekranizacją pierwszej ważnej powieści Neal Stephensona wydanej w Polsce pod tytułem "Zamieć". Głównym bohaterem powieści jest Hiro Protagonista – doskonały szermierz, haker, oraz rozwoziciel pizzy. Zawsze nosi przy sobie dwa miecze samurajskie, katanę oraz wakizashi. Pewnego dnia pomaga kurierowi zwanemu D.U. uciec z tymczasowego więzienia, odwdzięczając się za dowiezienie pizzy na czas, od tej pory zaczynają wspólną przygodę w niebezpiecznym L.A.Ten serial powstanie we współpracy z Paramountem. Jego producentami będą Joe Cornish (scenarzysta) i legenda Hollywoodu Frank Marshall ).Amazon planuje również serial na podstawie komiksuGrega Rucky. Jego akcja rozgrywa się w alternatywnym świecie, w którym panuje feudalny system. Na jego szczycie znajduje się 16 rodzin, które podzieliły między siebie cały świat. Jednak nie żyją w równowadze, ciągle wchodząc w sojusze i nieustannie zdradzając się dla osiągnięcia przewagi.