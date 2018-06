Amazon zekranizuje gigantów fantastyki Vance'a, Robinsona

Wszystko wskazuje na to, że Amazon będzie wkrótce głównym producentem filmowej i serialowej fantastyki. A wszystko dzięki umowie ramowej z producentem Gerardis na przestrzeni lat zgromadził imponującą bibliotekę praw do ekranizacji klasyki fantasy i sf. Są wśród nich prawa do powieści i opowiadań:- czterokrotnego laureata nagród Hugo i sześciokrotnego laureata nagród Nebula Roberta Silverberga - dwukrotnego laureata nagród Hugo i zdobywcy Nebuli Davida Brina - dwukrotnego laureata nagród Hugo i pięciokrotnego laureata nagród Nebula Grega Beara - dwukrotnego laureata nagród Hugo i zdobywcy Nebuli Jacka Vance'a - pięciokrotnego zdobywcy nagród Hugo i zdobywcy Nebuli Larry'ego Nivena - dwukrotnego zdobywcy nagród Hugo i trzykrotnego zdobywcy Nebuli Kima Stanleya Robinsona - ośmiokrotnego zdobywcy nagród Hugo Roberta A. Heinleina