Amerykańska wersja "Nie mów nikomu" ma nowego scenarzystę

Studio Universal Pictures zatrudniło F. Scotta Fraziera ) do napisania nowej wersji scenariusza filmuFilm będzie ekranizacją powieści Harlana Cobena . Książka doczekała się już francuskiej ekranizacji,w reżyserii Guillaume'a Caneta . To historia lekarza, który po 8 latach wciąż nie potrafi pogodzić się ze śmiercią żony. Pewnego dnia mężczyzna otrzymuje tajemniczy e-mail, w którym znajduje się niezbity dowód na to, że żona żyje. Lekarz postanawia ją odnaleźć, wplątując się w skomplikowaną intrygę.Poprzednia wersję scenariusza napisał Chris Terrio ).Parę lat temu głównym kandydatem do zagrania w filmie był Liam Neeson . Na razie nie wiadomo, czy wciąż jest zainteresowany rolą.