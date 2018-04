Amerykanie sięgają po Netfliksa nie dla jego filmów i seriali

Jak wiadomo, Netflix wydaje fortunę na własne seriale i produkcje. Czy jednak użytkownicy platformy rzeczywiście je oglądają? Na to pytanie odpowiedziało badanie przeprowadzone przez 7Park Data.Badacze przez 12 miesięcy (do września 2017 roku) obserwowali zachowania amerykańskich użytkowników Netfliksa. Wyniki badań mogą zaskakiwać. Okazuje się bowiem, że produkcje oryginalne platformy (w tym) stanowiły zaledwie 20% tego, co Amerykanie na Netfliksie oglądali. Najpopularniejszymi tytułami dostępnymi na platformie były w okresie badania:7Park Data odkryło również, że aż 42% amerykańskich użytkowników Netfliksa praktycznie w ogóle nie ogląda ich oryginalnych produkcji (stanowiły on mniej niż 5% wszystkiego, co konsumowali). Tylko 18% użytkowników platformy oglądało głównie ich tytuły.Oryginalne rzeczy Netfliksa nie są również tym, co przyciąga nowe osoby. Aż 58% wykupiło abonament ze względu na programy dostępne na platformie na zasadzie licencji.Wyniki Netfliksa są jednak i tak dużo lepsze od konkurencji. Aż 89% nowych zapisów do Hulu napędza biblioteka tytułów niebędących oryginalnymi produkcjami tej platformy. Aż 97% oglądanych na Hulu rzeczy nie było tytułami zrealizowanymi na zlecenie strony.