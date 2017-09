Amerykanie w końcu zobaczą nowe "Amityville"... i to za darmo

3 2 1



Szefowie Blumbouse przez dwa lata próbowali znaleźć sposób na dystrybucję horroru. Nie udało się. Teraz producenci postanowili zmienić taktykę i pokażą go widzom za darmo.Plan studia jest prosty. Od 12 października, przez kilka tygodni,będzie dostępne za darmo w usłudze Google Play. Potem, tuż przed Halloween, studio chce wprowadzić film do wybranych kin w USA. Te pokazy będą już płatne.Horror w reżyserii Francka Khalfouna powstał w 2014 roku i pierwotnie miał trafić do kin w 2015 roku. Potem data premiery była wielokrotnie przesuwana, ale ostatecznie Amerykanie dotąd nie mieli okazji go obejrzeć legalnie.trafiło jednak do kin w niektórych krajach na świecie. Tamtejsi widzowie nie mieli tyle szczęścia co Amerykanie i za możliwość obejrzenia go musieli płacić.