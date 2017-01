Amerykanie zorganizują własny "Atak Tytanów"

3 2 1



Moda na przerabianie japońskich widowisk trwa w najlepsze. Warner Bros. właśnie negocjuje warunki zdobycia praw do remake'u. Producentem nowej wersji miałby zostać David Heyman ).jest ekranizacją mangi Hajimego Isayamy pod tym samym tytułem. Opowiada on o ludzkości, która 100 lat wcześniej została zaatakowana przez tytułowych Tytanów. Ocaleniem okazała się budowa muru i ukrycie się za nim. Teraz jednak przygotowywana jest misja mająca na celu zbadanie, jak wygląda świat po stronie Tytanów. Tak rozpoczyna się nowy rozdział nieustającej wojny...został wprowadzony do japońskich kin w 2015 roku w dwóch częściach. Pierwsza z nich okazała się olbrzymim kasowym przebojem kasowym zgarniając 3,25 miliarda jenów. Część druga sprzedała się już słabiej, zdobywając 2,1 mld jenów.Na razie nie wiadomo, kiedy do kin trafi amerykańska wersja.