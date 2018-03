Amy Adams jedną z gwiazd nowego filmu reżysera "Jackie"

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



Krystalizuje się sytuacja wokół projektu, który jest w planach studia Annapurna od kilku lat. Jak się okazuje, wytwórnia rezygnuje z kontroli nad filmem. Będzie jednym z producentów, ale pieniądze (a co za tym idzie prawa do dystrybucji) wyłoży Amazon.Poznaliśmy też nazwisko kolejnej gwiazdy obrazu. Do Marka Ruffalo Kumaila Nanjianiego dołączy najprawdopodobniej Amy Adams ). Aktorce bardzo zależy na występie w tym filmie. Na przeszkodzie mogą jednak stanąć jej zobowiązania wobec serialu HBO, którego Adams jest gwiazdą i producentką.będzie prawdziwą historią Teksańczyka Marka Stromana. Podstawę scenariusza stanowi książka na ten temat autorstwa Ananda Giridharadasa. Po zamachach postanowił sam wymierzyć "sprawiedliwość" wrogom Ameryki. Nazwał siebie rzeźnikiem Arabów i zaczął ich mordować. Zabił dwie osoby, trzecia – emigrant z Bangladeszu – przeżyła, choć kula trafiła go w głowę.