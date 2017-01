Amy Adams nie zagra Janis Joplin

Getty Images © Alberto E. Rodriguez

3 2 1

Zła wiadomość dla tych, którzy liczyli, że zobaczą na dużym ekranie Amy Adams śpiewającą "Piece of My Heart". Wygląda na to, że upadł projekt filmu o Janis Joplin , w którym miała wystąpić aktorka.O biografii mówiło się w Hollywood od dawna. Za kamerą stanąć mieli Fernando Meirelles oraz Lee Daniels , w końcu padło jednak na Jean-Marca Vallée ), który dwa lata temu oficjalnie przejął projekt.Informację o tym, że projekt upadł, ujawnił sam Vallée , który przygotowuje właśnie mini-serial na podstawie powieści Gillian Flynn , w którym zagrać ma właśnie Amy Adams , zdradził reżyser.