Amy i Bernadette pozostają w "Teorii wielkiego podrywu"

Miesiąc temu informowaliśmy o przedłużeniuo dwa sezony. Jednak wtedy nie było pewne, czy wszystkie gwiazdy sitcomu powrócą. Teraz fani serialu mogą odetchnąć z ulgą. Siódemka bohaterów pozostanie w komplecie.Pod znakiem zapytania stał dalszy udział Melissy Rauch Mayim Bialik . Panie dołączyły do obsady w trzecim sezonie. Od czwartego sezonu Amy i Bernadette stanowiły ważne postaci drugoplanowe. Zaś w kolejnych sezonach były już równoprawnymi bohaterkami z oryginalną piątką. Jednak ich płace były zdecydowanie niższe. Obie aktorki chciały, żeby to się teraz zmieniło.Nie do końca im się to udało. Owszem Rauch Bialik wywalczyły bardzo duże podwyżki. Teraz będą zarabiać ok. 425-500 tysięcy dolarów za odcinek. Jednak jest to wciąż niemal o połowę mniej od tego, co zgarnia za odcinek pozostała piątka. Parsons Cuoco otrzymywali po milionie dolarów już od trzech sezonów, a Helberg Nayyar od ostatniego sezonu.