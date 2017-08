Getty Images © Frazer Harrison



) dołączył do obsady filmu. Gwiazdami obrazu są: Diane Keaton to komedia o czterech przyjaciółkach z Kalifornii, której spotykają się raz na miesiąc, by dyskutować o książkach. Ich najnowszą lekturą jest "Pięćdziesiąt twarzy Greya". Powieść odmieni ich życie...Obraz będzie debiutem reżyserskim producenta Billa Holdermana