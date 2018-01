Aniołki Charliego wejdą na plan już w kwietniu

W czerwcu 2019 roku do kin ma trafić film. Wszystko wskazuje na to, że przygotowania do realizacji obrazu idą pełną parą. Jeśli bowiem wierzyć doniesieniom pojawiającym się w sieci, ekipa wejdzie na plan już w połowie kwietnia. Zdjęcia będą kręcone w Budapeszcie.będzie oczywiście oparty na kultowym serialu z lat 1976-1981, którego gwiazdami były Kate Jackson Cheryl Ladd . Kto zagra w nowej wersji, tego na razie nie wiadomo. Ponoć oferty otrzymały: Kristen Stewart Lupita Nyong'o . Całość ma wyreżyserować Elizabeth Banks. Nad scenariuszem pracują obecnie Doug Miro Carlo Bernard , twórcy. Przerabiają oni tekst napisany przez Evana Spiliotopoulosa ).Całość powstaje dla Sony Pictures.