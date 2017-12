Annabelle powraca na Blu-ray i DVD

Annabelle, najbardziej przerażająca zabawka w historii kina od czasu Laleczki Chucky powraca w nowym filmie.to opowieść o tym, jak zwyczajna lalka stała się przedmiotem opętanym przez potężnego i okrutnego demona sprowadzającego nieszczęście na swoich posiadaczy. Horror wyreżyserowany przez Davida F. Sandberga jest już dostępny na Blu-ray i DVD.W 1943 roku w domu lalkarza Samuela Mullinsa ( Anthony LaPaglia ) i jego żony Esther ( Miranda Otto ) dochodzi do tragedii. Pod kołami samochodu ginie ich 7-letnie córka Annabelle przez najbliższych nazywana Bee ( Samara Lee ). Wkrótce po tym wydarzeniu w ich życiu pojawia się... duch. Mając nadzieję, że to dusza ich zmarłego dziecka pozwalają mu zamieszkać w jednej ze stworzonych przez Samuela porcelanowych lalek. Szybko jednak przekonują się, że popełnili poważny błąd, a tajemniczy byt nie jest zabłąkaną duszą, ale okrutnym demonem szukającym ludzkiego nosiciela. Przerażeni zamykają lalkę w dawnym pokoju swojej córki, w szafie wytapetowanej stronicami wyrwanymi z Biblii.Dwanaście lat później Mullinsowie powracają do swojego dawnego domu i zapraszają pod swój dach sześć osieroconych niedawno dziewcząt oraz opiekującą się nimi zakonnicę. Jedna z nich przypadkowo znajduje klucz do pokoju Bee, a w nim odnajduje opętaną lalką. Wkrótce dom Mullinsów staje się areną bezwzględnej walki z okrutnym demonemto kolejny pofilm rozgrywający się w świecie, kultowego już horroru Jamesa Wana z 2013 roku inspirowanych historiami z życia Eda i Lorraine Warrenów - pary detektywów zajmujących się zjawiskami paranormalnymi oraz autentycznych zawodowych łowców duchów. Obraz wyreżyserował David F. Sandberg ).