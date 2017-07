Anne Hathaway zostanie lalką Barbie?

Getty Images © Jason Merritt



Jak donosi portal The Tracking Board, Anne Hathaway ma w tej chwili największe szanse na zagranie głównej roli w komedii o przygodach Barbie.Laureatka Oscara zastąpiłaby Amy Schumer , która z powodu napiętego grafiku zrezygnowała z projektu na początku tego roku.Film będzie utrzymany w podobnym klimacie co. Pierwotnie Sony zleciło przygotowanie trzech odrębnych konspektów scenariuszowych. Do dalszego rozwoju przeszedł ten napisany przez Hilary Winston ). W jej tekście bohaterka jest mieszkanką fikcyjnej krainy lalek. Zostaje jednak z niej wygnana do prawdziwego świata, ponieważ inne lalki uważają, że nie spełnia ideałów piękna.Barbie trafiła na rynek w 1959 roku. Wkrótce stała się najpopularniejszą lalką świata i fenomenem popkultury. Dziś jej logiem sygnuje się nie tylko zabawki, ale też zestawy gadżetów, książki, komiksy i gry wideo. Marka warta jest setki milionów dolarów.Premierę filmu zaplanowano na 29 czerwca 2018 roku.