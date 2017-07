Ant-Man spotka innego bohatera o podobnych mocach?

Wygląda na to, że wpojawi się postać z komiksów, której jeszcze nie widzieliśmy w kinowym uniwersum Marvela. O kim mowa?Według najnowszych przecieków studio Marvel poszukuje aktora, który zagra "niezwykle inteligentnego Afroamerykanina w wieku 55-65 lat". Oczywiście, opis jest dość ogólny, ale czujni fajni już maja swoje podejrzenia. Ich zdaniem chodzi o niejakiego Billa Fostera.Foster to genialny biochemik, który współpracował z Hankiem Pymem, a potem sam został superbohaterem o pseudonimie Goliath/Black Goliath. Jego moce są podobne do mocy Ant-Mana: Goliath potrafi zwiększać masę i rozmiar swojego ciała do gigantycznych proporcji. Wskazany w ogłoszeniu castingowym wiek sugeruje jednak, że Foster będzie postacią z przeszłości Pyma, być może jego byłym towarzyszem akcji, bohaterem na emeryturze.Światowa premiera filmu: 29 czerwca 2018. Reżyseruje Peyton Reed