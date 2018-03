Antonio Banderas przeciwnikiem "Nowych mutantów"

Getty Images © Carlos Alvarez



) dołączył do obsady komiksowego widowiska. Przypadła mu rola złoczyńcy.Pierwotnie pod koniec filmu miał się pojawić Mr Sinister grany przez Jona Hamma . Po pierwszych pokazach testowych szefostwo 20th Century postanowiło jednak, że twórcymuszą powrócić na plan zdjęciowy. Co najmniej połowa materiału będzie nakręcona raz jeszcze. Do scenariusza zostaną również dopisane nowe ważne postaci, w tym bohater Banderasa , który zastąpi Sinistera.Podobno Fox chciałby, abyodeszli jak najdalej od standardowego widowiska o superbohaterach ratujących świat. Zamiast tego ma powstać rasowy horror.Tytułowi bohaterowie to pięcioro młodych mutantów trzymanych w sekretnym ośrodku wbrew ich woli. Nastolatkowie przebudzają swoje zdolności i walczą, by uciec od grzechów przeszłości. W obsadzie znaleźli się Anya Taylor-Joy Alice Braga . Reżyseruje Josh Boone Premierę zaplanowano na sierpień 2019.