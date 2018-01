Apple kupi platformę Netflix? A może wytwórnię Disneya?

Getty Images © David McNew



W Hollywood trwa zakupowa gorączka. AT&T walczy w sądzie o prawo do przejęcie koncernu TimeWarner (właściciela m.in. Warner Bros. i HBO), a pod koniec roku 20th Century Fox zostało sprzedane Disneyowi. W rozpoczętym ledwie kilka dni temu 2018 roku na zakupy do Fabryki Snów może wybrać się Apple.Ma to być możliwe dzięki nowej ustawie podatkowej przeforsowanej przez Donalda Trumpa. Umożliwi ona Apple'owi transfer prawie 250 miliardów dolarów, które koncern ma ulokowany poza granicami USA. Do tej pory firma nie mogła tego zrobić, ponieważ groził jej gigantyczny podatek. Dzięki ulgom, jakie zapewnia ustawa Trumpa, może tego dokonać bez obaw, ponieważ zapłaci od tej kwoty jednorazowy podatek wynoszący zaledwie 10%.Apple od lat zastanawia się, jak wzmocnić swoją pozycję w świecie filmowej i serialowej rozrywki. Kiedyś, za sprawą iTunes, był gigantem. Teraz traci dystans do Netfliksa, Amazonu i Hulu. Od jakiegoś czasu koncern próbuje to zmienić. Niedawno ogłoszono, że zaczynie realizować własne produkcje, w które zaangażowane są Jennifer Aniston Reese Witherspoon . Jednak produkcja filmów i seriali mocno różni się od produkcji telefonów, więc jest bardzo prawdopodobne, że Apple spróbuje przejąć któryś z koncernów medialnych.Analitycy Citi sprawdzili, na co Apple może wydać 220 miliardów dolarów. Okazuje się, że najbardziej prawdopodobny jest zakup Netfliksa. Analitycy twierdzą, że jest 40% szans, iż do kupna dojdzie w tym roku. Apple potrzebowały "zaledwie" 1/3 z sumy, jaką będzie dysponować, by przejąć platformę.Zdaniem analityków Citi jest też 20-30% szans na to, że Apple kupi Disneya. To nie jest nowy pomysł. O tym, że producent iPhone'ów marzy o wytwórni Myszki Miki, mówi się od lat. Jednak analiza Citi została przygotowana, zanim doszło do przejęcia przez Disneya 20th Century Fox. Teraz może się okazać, że Apple – przynajmniej czasowo – powstrzyma swoje zakusy na giganta medialnego.