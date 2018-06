Apple zekranizuje "Shantaram"

Apple nabyło prawa do głośnej powieścipióra Gregory'ego Davida Robertsa. Na jej podstawie powstanie serial.Luźno inspirowana doświadczeniami z życia autora książka opowiada historię młodego Australijczyka, który ucieka z więzienia i rozpoczyna nowe życie, w hinduskich slumsach. Tam odnajduje w sobie powołanie do zawodu lekarza. Bohater wplątuje się w walki Afgańczyków z Sowietami, prowadzone w latach 80.Hollywood przymierza się do ekranizacji powieści Robertsa od półtorej dekady. W 2003 roku miał powstać film kinowy z Johnnym Deppem w roli głównej i z Peterem Weirem za kamerą. Później nad ekranizacją pracowali m.in. Mira Nair Garth Davis . Nikomu nie udało się jednak sfinalizować projektu.to kolejny serial przygotowywany przez giganta z Doliny Krzemowej. Swoje show dla Apple'a szykują także m.in. Reese Witherspoon