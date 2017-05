Armie Hammer jako Shazam?

Czy Armie Hammer w końcu trafi do kinowego uniwersum DC Comics? Jest ktoś, kto bardzo by tego chciał. To Dwayne Johnson , czyli gwiazdaAktor został ostatnio zapytany o to, kogo widziałby w roli Shazama. Jego zdaniem idealnym kandydatem jest Armie Hammer . Skała ujawnił, że spotkał się z nim i po tym spotkaniu doszedł do wniosku, że widziałby go jako swojego przeciwnika w widowisku Warner Bros. Aktor nie ujawnił jednak, dlaczego widział się z gwiazdąPrzypomnijmy, że dekadę temu Armie Hammer miał zagrać Batmana w widowisku, którego realizacja nie doszła do skutku za sprawą strajku scenarzystów. O możliwości jego pojawienia się w nowej wersji kinowego uniwersum DC zaczęło się ponownie mówić w marcu. To wtedy internauci zauważyli, że wśród obserwujących twitterowe konto aktora jest Geoff Johns (szef DC Films).Black Adam to komiksowy antybohater, który często był wrogiem superbohatera Shazama. Warner Bros. od dłuższego czasu planowało o tej parze film. Obecnie studio doszło do wniosku, że woli, aby zrealizowano dwa widowiska. Jednym jest, a drugim. Kiedy trafią do kin, tego na razie nie wiadomo.