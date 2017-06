Armie Hammer nie wierzy, że trafi do uniwersum DC

Dekadę temu Armie Hammer był o krok od zostania Batmanem. Nic więc dziwnego, że o aktorze wciąż się wspomina w kontekście któregoś z wielu projektów obecnego uniwersum DC Comics. W sieci mogliśmy znaleźć doniesienia, jakoby miał zostać nową Zieloną Latarnią. A w jednym z wywiadów Dwayne Johnson zasugerował, że może być Shazamem.Co na to wszystko odpowiada Hammer ? Zapytany przez przedstawicieli portalu Screen Rant śmiał się, że ma bogactwo ofert. Problem w tym, że są one fikcyjne. Hammer twierdzi bowiem, że nikt z Warner Bros. nie kontaktował się ani z nim ani z jego agentem w sprawie jakiejkolwiek roli w komiksowej superprodukcji. Dodał też, że dla niego sprawa wydaje się jednoznaczna i zamknięta – nie będzie Zieloną Latarnią.Niestety aktor nie odniósł się do wydarzenia, które przed paroma miesiącami na nowo rozbudziło spekulacje fanów. Chodzi mianowicie o fakt, że jego twitterowe konto zaczął obserwować Geoff Johns . W przeszłości takie działanie szefa DC Films poprzedzało informacje o angażu do projektów studia.