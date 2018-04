Autor "Witaj, nocy" i "Czasu religii" o porwaniu Aldo Moro

Getty Images © Central Press



Mistrz włoskiego kina, Marco Bellocchio , który sześciokrotnie walczył o Złotą Palmę, pięciokrotnie o Złotego Lwa i dwukrotnie o Złotego Niedźwiedzia, spróbuje swych sił w telewizji. Po raz pierwszy zajmie się reżyserią serialu. Projekt nosi tytułProjekt składać się będzie z sześciu odcinków. Każdy z nich z innego punktu widzenia opowie o słynnym porwaniu i zabójstwie Aldo Moro w 1978 roku. W przygotowaniu scenariusza Bellocchio wspomagają: Stefano Bises ), Nicola Lusuardi oraz dziennikarz "Corriere Della Sera" Giovanni Bianconi.Aldo Moro (1916-1978), polityk włoski, od początku kariery związany z chadecją. Był profesorem filozofii prawa i prawa na Uniwersytecie w Bari. W 1946 wybrano go do Konstytucyjnego Zgromadzenia Narodowego, a w 1948 do Izby Deputowanych. Wielokrotnie pełnił funkcje wiceministra i ministra. Pięciokrotnie stał na czele rządu w latach 1963-1968 i 1974-1976. W latach 1959-1963 stał na czele Chrześcijańskiej Demokracji (DC). Uznawał, że należy współpracować z Włoską Partią Komunistyczną. 16 marca 1978 został porwany przez Czerwone Brygady. Po 54 dniach znaleziono w samochodzie w centrum Rzymu jego zwłoki. Pomimo procesu 32 terrorystów Czerwonych Brygad i skazania ich na dożywocie, nie udało się do końca wyjaśnić okoliczności jego porwania i śmierci.