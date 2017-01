Autorzy "Szybkiego cashu" i "Mostu nad Sundem" łączą siły

Getty Images © Anna Lu Lundholm

Jenis Lapidus z żoną

W marcu ruszają zdjęcia do 10-odcinkowego serialu. Jego autorami są poczytni skandynawscy pisarze: Jens Lapidus ), Hans Rosenfeldt ) oraz Michael Hjort ).Tytułowy bohater to Frank Nordling ( Alexander Karim ), odnoszący sukcesy szwedzki adwokat. Bohater odkrywa, że pracuje dla firmy, której najważniejszym klientem jest człowiek odpowiedzialny za śmierć jego rodziców. Szukając zemsty, bohater będzie musiał zdobyć znajomości w przesiąkniętym przemocą kopenhaskim półświatku.Jednym z producentów serialu jest Nicklas Wikström Nicastro , odpowiedzialny za sukces nominowanego w tym roku do OscaraEkipa zawita z kamerą do Sztokholmu, Kopenhagi i Malmö.