Bójcie się! Ridley Scott chce trzeciego "Blade Runnera"

3 2 1



był jednym z kilku niezwykle kosztownych widowisk Warner Bros., które nie sprzedały się tak, jak się można było tego spodziewać. Przy budżecie przekraczającym 150 milionów dolarów obraz zarobił w Stanach zaledwie 91,7 mln dolarów. A jednak są tacy, którzy marzą o kontynuacji. Jedną z tych osób jest Ridley Scott Reżyseri producentrozmawiał ostatnio z dziennikarzami Digital Spy. Ujawnił w nim, że nie tylko ma nadzieję na trzeci film, ale że ma już nawet gotowy do rozwinięcia pomysł. Tak więc z jego punktu widzenia kontynuacja jest jak najbardziej możliwa.Fanom obu filmów te słowa Scotta nie do końca się podobają. Większość z nich pamięta pomysły Ridleya Scotta, które zmieniły się wCo prawda nie jest jasne, czy Scott chciałby sam potencjalnegowyreżyserować, czy może zadowoliłby się funkcją producenta tak, jak to było w przypadku widowiska nakręconego przez Denisa Villeneuve'a . Gdyby w grę wchodziło jedynie to drugie, zapewne wielu fanów przychylniejszym okiem spojrzałoby na plan kontynuacji.