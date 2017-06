Będą tylko trzy sezony "Tabu"

3 2 1



W marcu oficjalnie ogłoszono, że powstanie drugi sezon. Już wtedy współtwórca serialu Steven Knight zapowiadał, że nie będzie to jeden z tych seriali, które ciągną się w nieskończoność. Teraz ogłosił, że całość będzie liczyć trzy sezony.Wiadomość pochodzi z Huffington Post UK, któremu Knight udzielił wywiadu. Stwierdził w nim, że wyobraża sobie historię Jamesa Delaneya rozpisaną na trzy akty. Pierwszym była "ucieczka". Akt drugi to "podróż". Z kolei ostatni akt nazwał "przybyciem".Pomysłodawcami fabuły serialu byli Tom Hardy i jego ojciec Edward . Jest to historia Jamesa Delaneya, który w 1814 roku powraca do Londynu po dziesięciu latach spędzonych w Afryce. Wrócił na wieść o śmierci ojca, by walczyć o przejęcie spadku po nim i by dokonać zemsty na wszechpotężnej Kompanii Wschodnioindyjskiej.Premiera drugiego sezonu zapowiadana jest na przyszły rok.