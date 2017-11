Będzie żeńska wersja "Czego pragną kobiety"

) zagra główną rolę w komedii. Obraz będzie żeńską odpowiedzią na przebój z Melem Gibsonem w roli głównej z 2000 roku pod tytułemW oryginale Nick Marshall robił wspaniałą karierę w reklamie do czasu, gdy Darcy, specjalistka z tej samej branży, nie wysadziła go z siodła. Nietrudno sobie wyobrazić ich wzajemne uczucie. A na dodatek on jest seksistowskim macho, a ona samowystarczalną feministką. Pewnego dnia Nick pada porażony prądem z własnej suszarki, co okaże się przełomowym wydarzeniem w jego życiu. Od tej chwili bowiem zaczyna bowiem słyszeć... myśli kobiet. Początkowo nie wie, co począć ze swymi świeżo nabytymi umiejętnościami. Ze zdumieniem odkrywa także, że nie tylko nie jest darem niebios dla kobiet, ale niemal wszystkie z nich mają go za palanta. Powoli Nick zdaje sobie sprawę, że owe talenty może wykorzystać do swoich celów, zarówno osobistych, jak i zawodowych.W nowej wersji Henson będzie agentką sportową, która ciągle jest na przegranej pozycji, ponieważ jest kobietą w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Kiedy jednak zaczyna słyszeć myśli mężczyzn, ma szansę wykorzystać to na swoją korzyść i zdobyć kontrakt na reprezentowanie najnowszej gwiazdy NBA.Obraz powstanie dla Paramount Players. Studio jest tak pewne projektu, że już ogłosiło, kiedy zobaczymy go w amerykańskich kinach. Premiera została wyznaczona na 11 stycznia 2019 roku.