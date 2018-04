Będzie animowany serial "Szybcy i wściekli"

3 2 1



Netflix i DreamWorks Animation Television ogłosili, że przygotowują serial osadzony w świecie. Będzie to oczywiście animacja skierowana do młodszej widowni.Bohaterem serialu będzie Tony Toretto. Nastolatek pójdzie w ślady swojego dużego kuzyna Doma i wraz z paczką przyjaciół zacznie pracować dla rządowej agencji. Na jej polecenie przeniknie do świata elitarnych wyścigów samochodowych, które stanowią przykrywkę dla działalności złowrogiej organizacji przestępczej.Prowadzącymi serialu są: Tim Hedrick ) i Bret Haaland ). Vin Diesel Chris Morgan – czyli trio odpowiedzialne za sukces kinowego cyklu – będą współproducentami serialu.Na razie nie wiemy, kiedy serial trafi na strony Netfliksa.