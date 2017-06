Będzie ciąg dalszy "Księgi życia"

3 2 1



Podczas festiwalu filmów animowanych w Annecy Jorge R. Gutierrez ogłosił, że wraz z Reel FX Animation Studios pracuje nad filmem. Jak łatwo się domyślić, będzie to kontynuacjaPlany dotyczące filmu są na razie we wstępnej fazie opracowywania. Gutierrez jest pomysłodawcą fabuły i całość wyreżyseruje. Szczegóły filmu nie są na razie znane. Twórcy deklarują jednak, że odpowiedzą w nim na pytania, jakie najczęściej stawiają fani oryginału.Dwóch potężnych magów zakłada się o to, czy ludzie są istotami o czystych sercach. Wśród ludzi poddanych próbie są dwaj bohaterowie filmu: Manolo - młody matador, który marzy, by zostać muzykiem, i Joaquin - sportowiec i duma rodzinnego miasta. Obaj konkurują o względy Marii - pięknej i niezależnej księżniczki. Los każe im wyruszyć we wspaniałą podróż, w czasie której spotkają barwne postacie i odwiedzą niezwykłe krainy, co sprawi, że poznają prawdę o sobie samych.będzie stereoskopową animacją 3D.