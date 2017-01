Będzie drugi "Donnie Darko"?

W rozmowie z portalem HMV reżyser Richard Kelly ujawnił, że pracuje nad kontynuacją swojego kultowego debiutu- stwierdził Kelly -Na razie nie wiadomo, kiedy miałyby się rozpocząć prace nad kolejnymReżyser zaznaczył, że wcześniej będzie chciał zrealizować jeszcze jeden film.Będący połączeniem historii inicjacyjnej z thrillerem science fiction oryginał trafił do kin w 2001 roku. Kosztująca 6 milionów dolarów produkcja okazała kasową porażką - wpływy wyniosły zaledwie 1,3 mln dolarów. Film zyskał jednak drugie życie po tym, jak trafił na rynek kina domowego. Z czasem zyskał sobie wierne grono fanów. Co ciekawe, w 2009 roku obraz doczekał się luźnej kontynuacji. Kelly nie był w nią jednak zaangażowany.Akcjarozgrywa się w latach 80. Pewnego dnia tytułowego bohatera (Jake Gyllenhaal) budzi tajemnicza postać w przebraniu królika i każe mu opuścić dom. Zaraz potem na jego pokój spada silnik odrzutowca. Zagadkowy dobroczyńca wyjawia, że przybywa z przyszłości, a do końca świata pozostało 28 dni, 6 godzin, 42 minuty i 12 sekund. Donnie postanawia zmienić nadchodzące, tragiczne wydarzenia, jednak i jego, i widza czeka spore zaskoczenie.