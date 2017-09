Będzie nowy Wolverine?

3 2 1



był symbolicznym pożegnaniem Hugh Jackmana z rolą najpopularniejszego filmowego mutanta. W związku z tym naturalne jest pytanie o to, jakie pomysły na postać mają szefowie 20th Century Fox.Ostatnio w tej sprawie wypowiedziała się Stacy Snider, prezydent wytwórni. Dziennikarz portalu Variety zapytał ją, czy studio rozważa zaangażowanie nowego aktora do roli Wolverine'a. Snider nie udzieliła jasnej odpowiedzi, mówiąc tylko:Dla wielu fanów zdanie to jest równoznaczne z przyznaniem, że prędzej czy później dojdzie do zmiany wizerunku mutanta. Są bowiem przekonani, że gdyby studio o tym nie myślało, to Snider jednoznacznie odpowiedziałaby "nie".Wolverine jest w zasadzie jedynym znaczącym mutantem uniwersum X-Men, który nie otrzymał innego, młodszego aktora. Hugh Jackman grał go bez przerwy od 2000 roku. Nawet w nowym cyklu, rozpoczętym filmem, w którym Magneto, Charles Xavier i inni zaczęli być grani przez nowych aktorów, Jackman wciąż wcielał się w Logana.Być może studio wróci do pomysłu Matthew Vaughna , który kiedyś chciał opowiedzieć o młodym Wolverinie. Byłaby to okazja do wprowadzenia nowego aktora, który mógłby równie długo grać postać w kinowych widowiskach.