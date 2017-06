Będzie reboot "Sin City"!

The Weinstein Co. i Dimension Films ogłosili plan realizacji nowej ekranizacji kultowego cyklu komiksowego Franka Millera . Nie będzie to jednak projekt kinowy a telewizyjny.Prowadzącym serialowebędzie Glen Mazzara , który ma na swoim koncie takie przeboje jak. Za kamerą stanie Len Wiseman ). Zaś producentem został Stephen L'Heureux ).Akcja tego mrocznego, czarno-białego komiksu z gatunku noir rozgrywa się w fikcyjnym mieście Basin City nieopodal Seattle. Miasto opanowane jest przez gangi, a duża część walczącej z nimi policji jest skorumpowana. Rządząca w Basin City od pokoleń rodzina Roarków sprowadziła tam niegdyś prostytutki, aby zapewniły towarzystwo górnikom pracującym w okolicznych kopalniach. Po latach kobiety utworzyły rządzącą się własnymi prawami dzielnicę. Jest ona tłem walk pomiędzy gangsterami, policjantami i politykami. [źródło: Wikipedia]Serial zignoruje filmy kinowe i skupi się na komiksowym materiale źródłowym. Twórcy zapowiadają, że pozostaną wierni duchowi oryginału. Nie wiadomo jednak, która stacja będzie serial emitować.