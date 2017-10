Będzie spin-off "Logana: Wolverine'a"?

3 2 1



Wszystko wskazuje na to, że powstanie spin-off widowiska. Projekt jest roboczo nazywany. Jak się więc łatwo można domyślić, jego bohaterką byłaby mutantka, którą próbował ratować Wolverine w ostatnim filmie o swoich przygodach.Szczegóły projektu nie są na razie znane. Nie jest nawet jasne, z myślą o jakim gatunku i tonie narracji powstawać będzie film. Na razie trwają dość luźne przymiarki do pierwszego konspektu scenariuszowego. W wywiadzie dla Hollywood Reporter James Mangold wskazał, że projekt jest możliwy dzięki sukcesowi. Film ten udowodnił, że komiksowe widowiska skoncentrowane na kobiecych postaciach mogą być kasowymi przebojami.Laura, czyli X-23, jest mutantką powstało w wyniku eksperymentu z klonowaniem Logana. Posiada podobny do niego zestaw umiejętności i mocy, co czyni z niej idealną następczynię Wolverine'a. Wwcieliła się w nią Dafne Keen